Mersin'de 3. Çevre Yolunda yenileme çalışmaları başlatıldı

Çevre Yolunda yenileme ve düzenleme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesince Milli Mücahit Rıfat Uslu ile Ali Kaya Mutlu Caddeleri güzergahında Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasındaki 6 bin 75 metre uzunluğundaki yolu kapsayan çalışmalar sonunda 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olacak. 4. Çevre Yolu için yapılan uygulamaların benzerlerinin gerçekleştirileceği çalışma sayesinde sürücüler daha rahat ve konforlu seyahat edebilecekleri yollara kavuşurken, bisiklet sürücüleri ve yayalar da güvenle geçiş yapabilecek.

“Bu yılın sonuna kadar çalışmalarımız sonra ermiş olacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmalarının başladığını, mevcut yolun şu anki durumundan daha güzel, trafiğin seyrine katkı sunacak bir ana arter haline geleceğini belirterek, “6 bin 75 metrelik bu güzergahta çalışmalarımızı an itibariyle başlattık. Şu anda orada hummalı bir çalışma başlamış durumda. 4. Çevre Yolunda yapılan çalışmaların bir benzerini 3. Çevre Yolunda yapmayı planlıyoruz. 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olarak düzenleyeceğiz. Gidiş-geliş olarak düşünürseniz her bir kısmı bu şekilde düzenleyeceğiz. Bu yılın sonuna kadar da bu çalışmalarımız sonra ermiş olacak” dedi.

Alternatif güzergahlar da belirlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3. Çevre Yolu çalışmaları çerçevesinde vatandaşların mağdur olmaması için alternatif güzergahları da belirledi. Buna göre 13. Cadde batı geliş istikametinden gelen araçlar, sağa 36. Cadde istikametine dönüp Okan Merzeci Bulvarına katılabilecekler. 13. Cadde doğu istikametinden gelen araçlar; güneye inip mezarlık alt kavşağından sağa dönerek, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına katılabilecekler. Okan Merzeci Bulvarından 201. Caddeye giren araçlar; 210. Caddeye dönecek, oradan da 203. Caddeye katılarak 13. Caddeye girebilecekler. Ayrıca 13. Cadde doğu-batı yönünde tek şerit olarak gidiş-geliş yapılabilecek.