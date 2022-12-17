Mersin'de 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheliyi tespit etti. 14 Aralık sabahı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, G.E., E.M., A.A., S.M.M.A., M.M.M.A., Y.İ., M.A., M.A.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M.A., E.M. ve Y.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrolle serbest bırakıldı.