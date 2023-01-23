İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’ın kasasının da aralarında bulunduğu öne sürülen ve yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'ın kasasının da aralarında bulunduğu öne sürülen ve yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, tespit edilen şüpheliler O.A.S.A. ve M.A.S.A. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesinin ardından üçüncü zanlı A.S.İ.A. da polisin operasyonuyla yakalandı.


Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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