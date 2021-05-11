Mersin'de 3 günde bin 901 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi

Mersin'de 3 günde yapılan denetimlerde, bin 901 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymayan 358 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde 124 sürücü veya yolcunun kask takmadığı, 12 motosikletin tescil belgesi ve plakasının uygun olmadığı, 16 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 10 sürücünün araç üzerinde teknik değişiklikler yaptığı, 47 sürücünün ise ehliyetsiz olarak motosiklet kullandıkları tespit edildi. Diğer farklı kural ihlalleriyle 358 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 31 motosiklet-motorlu bisiklet ise trafikten men edildi.

Ekipler, 1 sürücünün de ehliyetine geçici olarak el koydu.