Mersin'de 3. Örtüaltı Üzüm Festivali yapıldı

'sü gerçekleştirilen 'Örtüaltı Üzüm Festivali' renkli görüntülere sahne olurken, değerlendirme komitesi tarafından seçilen ve dereceye giren üzüm üreticileri de ödüllendirildi.

Eski Mezitli Futbol Sahasında düzenlenen festivalde, sanatçılar Burhan Ateş ve Hüseyin Kağıt sahne alırken, Mersinliler eğlenceli bir akşam yaşadı.

Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çiftinin halinden anladıklarını, çiftçinin kazandığı her kuruşun da helal olduğunu bildiklerini vurguladı. Seçer, “Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Biz de çiftçinin halini anlıyoruz. Bu etkinlik önemli. Dünyada belki de her kazancı, her kuruşu helal olan, çalışma alanlarından, mesleklerinden en başta gelen çiftçilik olsa gerek. Çiftçinin her kazandığı kuruşta alın teri vardır, emeği vardır, uykusuz geceleri vardır, elindeki avucundaki nasırları vardır, tırnağının içerisindeki çamur vardır. Helal bir meslektir. Helal bir iştir” dedi.

“Siyasetçiler ve yöneticiler olarak çiftçinin değerini bilmemiz lazım”

Mersin'in önemli bir tarım bölgesi olduğunu, Mezitli'nin de çok önemli ve verimli topraklara sahip bir belde olduğunu kaydeden Seçer, “Burada çok değerli ürünler üretiliyor. Narenciye üretiliyor, örtüaltı sebze üretiliyor. Şimdi burada festivale adını veren üzüm üretiliyor. Bunlar turfanda üretimler. Allah her bölgeye nasip etmemiş ama Akdeniz'e, bu bölgeye, bu hinterlanta bunu nasip etmiş. Birçok yerde tarım yapılıyor ama turfanda üretim bizim gibi daha mikro klima iklim kuşağında olan ve verimli toprakları olan bölgelerde oluyor. Bunun değerini bilmek lazım. Bunun değerini bilirken de biz siyasetçiler ve yöneticiler olarak çiftçinin değerini bilmemiz lazım” diye konuştu.

“Biz artık herkesin belediye başkanıyız”

Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üreteceklerini vurgulayan Seçer, “Birlikten güç doğar. Bu memleketin başına ne geldiyse kavga edenlerden, ayrışmadan, bölüşmeden ve birbirini çekemeyenlerden geldi. Bunlara artık bir son vereceğiz. Biz aynı siyasi partideniz. Aynı siyasi partinin belediye başkanlarıyız. Zaten bizden beklenen birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak. Ama büyükşehir belediye başkanı olarak şunun sözünün veriyorum; biz artık herkesin belediye başkanıyız. Bütün bize oy vermiş ya da vermemiş herkesin belediye başkanıyız ve hizmetlerimizi bu doğrultuda yapacağız. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

“Şenliğimizin 3.'sünü Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da konuşmasında, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, üreticinin yanında olacaklarını, tarımın çökertilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Ülkenin geleceğinin tarımda olduğuna vurgu yapan Tarhan, şöyle devam etti; "Bugün Mezitli'nin eski yerleşim yeri olan adı Eski Mezitli olan bu mahallede örtüaltı üzüm şenliğimizin 3.'sünü gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki ilk ikisini Mezitli Belediyesi olarak yapmıştık. Bu yıl 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra Büyükşehir Belediye Başkanının değişimi ile mevcut şu anda aramızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile görüşerek şenliğimizi bu sene birlikte gerçekleştirmeye karar verdik. Büyükşehir ile ortak projelerimiz, çalışmalarımız eş güdüm içerisinde her alanda devam edecek."

Konuşmaların ardından, değerlendirme komitesi tarafından seçilen ve dereceye giren üzüm üreticilerine ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından ise Burhan Ateş ve Hüseyin Kağıt en sevilen parçalarını Mersinliler ile seslendirdi.