İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 30 bin adet için doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 30 bin adet için doldurulmuş makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önüne geçmek ve oluşan haksız kazanç ile ülke ekonomisine verilen zararı bertaraf etmek adına yapılan çalışmalarda 2 araçta arama yapıldı. Aramada 30 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ele geçirilirken, A.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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