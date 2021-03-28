Mersin'de 30 bin kandil simidi dağıtıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, her kandil gecesinde olduğu gibi Berat Kandilinde de Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde, cami önlerine stant kurdu ve yatsı namazı öncesi ve sonrasında kandil simitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde 31 camide toplam 30 bin kandil simidi eş zamanlı olarak vatandaşlara ulaştırıldı.