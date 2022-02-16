Mersin'de 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde kaçak sigara satışı yapan 1 şahsı tespit eden ekipler, belirlenen şüphelinin kullandığı aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.