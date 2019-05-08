Mersin'de 340 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada 125 litre etil alkol ile 215 litre içime hazır sahte içki ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde Ş.T. adlı şüphelinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 litrelik bidonlar içerisinde 125 litre etil alkol ile yine 5 litrelik bidonlar içerisinde 215 litre içime hazır sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.