İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 340 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de bir evde yapılan aramada 125 litre etil alkol ile 215 litre içime hazır sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de bir evde yapılan aramada 125 litre etil alkol ile 215 litre içime hazır sahte içki ele geçirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde Ş.T. adlı şüphelinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 litrelik bidonlar içerisinde 125 litre etil alkol ile yine 5 litrelik bidonlar içerisinde 215 litre içime hazır sahte içki ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.