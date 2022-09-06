Mersin'de 36. Cadde ile 13. Cadde kesişimi trafiğe kapatıldı

Mersin'de 3. Çevre Yolunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde 36. Cadde ile 13. Cadde kesişimindeki bölgenin 1 haftalığına trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerince, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan biri olan 3. Çevre Yolunda toplam 6 bin 75 metrelik yolda yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 36. Cadde ile 13. Cadde kesişimindeki bölge 1 haftalığına trafiğe kapatıldı. 4. Çevre Yolunda yapılan yolun bir benzerini 3. Çevre Yolu'nda uygulamaya alan ekipler, yol güzergahında kanalize kavşak sistemini uygulayacak. Çalışmalar sonucunda ana arter haline gelecek 3. Çevre Yolunda, Rıfat Uslu ile Ali Kaya Mutlu Caddeleri güzergahındaki Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasındaki çalışmalarla 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu tamamlanmış olacak.

Çalışmalar yaklaşık olarak 1 hafta sürecek

3. Çevre Yolu düzenleme çalışmalarına istinaden şu an 1 hafta boyunca trafiğe kapalı olacak olan 36. Cadde ile 13. Cadde kesişimindeki güzergahı kullanan sürücüler, doğu istikametinden batı istikametine giden 36. Cadde kavşağından kuzeye çıkarak, 15. ve 17. caddeleri kullanarak batı istikametine gidebilecekler. Batı istikametinden doğu istikametine giden araçlar ise 2. Çevre Yoluna inerek doğu istikametine gidebilecekler.