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Mersin'de 361 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde bulunan boş bir arazide 361 kök kubar esrar bitkisi ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde bulunan boş bir arazide 361 kök kubar esrar bitkisi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Narlıkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, Silifke ilçesi Yeğenli Mahallesinde 2 şüpheli şahsın kendilerine ait arazi içerisinde kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon yapan ekipler, 361 kök kubar esrar bitkisi ele geçirdi.


Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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