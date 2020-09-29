Mersin'de 39 adet av tüfeği ile 9 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 39 adet ruhsatsız av tüfeği ile 9 adet kuru sıkı tabanca ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede ruhsatsız silah satışı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler, takibe aldıkları bir şüpheliyi, aracıyla seyir halinde iken Kurtçukuru Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 24 adet yivsiz av tüfeği ile 5 adet kuru sıkı tabanca ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Devam eden soruşturmada, zanlının evinde yapılan aramada ise 11 adet yivsiz av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet havalı tüfek, 550 adet av tüfeği fişeği ile 400 adet kuru sıkı tabanca mermisi daha ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.