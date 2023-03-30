Mersin'de 4 bin adet sentetik hap ele geçirildi

Mersin'de polisin uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 286 tablet halinde olmak üzere toplam 4 bin 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Toroslar ilçesinde bulunan bir adres belirlenerek narkotik madde arama köpeği Miror ile arama yapıldı. Aramada, 286 tablet halinde toplam 4 bin 4 sentetik tablet ele geçirildi; şüpheliler A.S., A.S. ve M.S. yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlemlere başlandığı bildirildi.