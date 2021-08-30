Mersin'de 4. Çevre Yolunda peyzaj çalışmalarına başlandı

Çevre Yolunun refüjünde peyzaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin son dokunuşlarını yaptığı 4 kilometrelik güzergaha peyzaj çalışmaları kapsamında toplam 7 bin 500 bitki dikimi yapılacak. Park ve Bahçeler Dairesinde görevli peyzaj mimarı Görkem Arkan, yürüttükleri çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, 36. Cadde ile 34. Cadde arasındaki 4 kilometrelik yolu kapsayan 4. Çevre Yolunun refüjünde bitkilendirme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada özellikle Mersin'e özgü olan zakkum bitkisi, viburnum lucidum dediğimiz parlak yapraklı kartopu ve özellikle kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih ediyoruz. Burada hem sulama hem de kuraklık bizim için bitki seçiminde baş etkenler oluyor. Toplamda 7 bin 500 adet bitki dikimi gerçekleştiriyoruz. Bir yandan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi çalışmalarına devam ediyor. Biz 36. Caddenin refüj başlarından başladık. 34. Caddeye doğru refüjlerde ve refüj başlarında bitkilendirme çalışmasına devam ediyoruz” dedi.

Bitkilerin yıllar içerisinde alabilecekleri gelişim, renk ve trafik güvenliğini dikkate alarak bir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Arkan, “Bitkilerin sulama sistemleri çekildi. Damlama sulama sistemi kullanılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız gerçekleşiyor. Ekiplerimiz hala çalışmakta” ifadelerini kullandı.