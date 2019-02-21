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Mersin'de 4 katlı ev göçtü

Mersin’de 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah saatlerinde göçtü.

Mersin'de 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah saatlerinde göçtü. Evin enkazında arama kurtarma çalışması yapılıyor.


Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi, 91098 Sokak'ta 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle göçtü. Aile fertlerinin akrabalarına gittiği günde meydana gelen olayda, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.


Olay yerine gelen ev sahibi kadınlar ve yakınları feryat edip gözyaşı döktü.

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