İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Mersin’in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Baba Bayram Ali Köklü ve anne Sema Köklü çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü'yü babaannesinin evine bırakıp alışverişe çıktı. Göksu Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü, dengesini kaybederek düştü. Torunun düştüğünü fark eden babaanne, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.