İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Mersin’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kürkçü ve Demirhisar köy yolunda meydana gelen kazada, süratle gelen kamyonun, yol ayrımında önüne çıkan bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları ve araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


İkinci araca çarpmaktan son anda kurtuldu


Kamera görüntülerine göre, bir firmaya ait kamyon kendi güzergahında seyir halinde iken yol ayrımında aniden önüne çıkan otomobile çarptı. Kamyon sürücüsü, o sırada manevra yaparak karşı yönden gelen bir başka araca ise çarpmaktan son anda kurtuldu.

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