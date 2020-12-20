İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 4 kişinin yaralandığı kazada linç girişimi

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü, yardım etmek isteyen mahallelilere küfür edince, mahalleliler sürücü linç etmek istedi.


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altaylar Mahallesi'nde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, 33 NP plakalı aracın sürücüsü T.B.'nin kullandığı jip direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı. Araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazayı gören mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. İddiaya göre, alkollü olan sürücünün, yardıma gelenlere küfür ve hakaret etmesi sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleliden bazıları sürücüyü linç etmek istedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis araya girerek ortalığı sakinleştirirken, sokağa çıkan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda da uyarıda bulundu.


İkinci kazada ise sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen motosiklet, Şehitishak Mahallesi 3305 ile 3312 Sokaklarının kesiştiği noktada polis aracıyla çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı.


Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.