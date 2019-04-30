Mersin'de 40 kadın çiftçi alıç yetiştirmeyi öğrenecek

MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kadın Emeğiyle Dağlardan Gelen Şifa: Alıç Projesi' kapsamında, Silifke, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde 40 kadın çiftçiye alıç yetiştiriciliği eğitimi verilecek. Eğitimler sonunda kadın çiftçiler Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi' kapsamında desteklenen ve Mersin İl Müdürlüğünce yürütülecek olan ‘Kadın Emeğiyle Dağlardan Gelen Şifa: Alıç Projesi' başladı. Projenin ilk eğitimleri Silifke ilçesinde başlarken, 15 kadın çiftçiye alıç yetiştiriciliği eğitimi verildi. Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de katkılarıyla Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitimlere, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Barış Kılınç da katıldı. Silifke'de 7 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek olan eğitimlerin ikinci kısmı Toroslar ilçesinde haziran ayında gerçekleştirilecek.

40 kadın çiftçi alıç yetiştirmeyi öğrenecek

Proje kapsamında Silifke'de 15, Toroslar'da 15 ve Mezitli'de 10 kadın çiftçiye Halk Eğitim Merkezi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında alıç yetiştiriciliği eğitimi verilecek. Eğitimler sonunda kadın çiftçiler, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası alacak.

Proje çerçevesinde ayrıca 2 adet demonstrasyon bahçesi kurulacak. Eylül ayında ise kursiyerler Hatay'da düzenlenecek Alıç Çalıştayına katılarak, bölgedeki örnek alıç bahçelerini yerinde görecek.

Proje ile kadın çiftçilerinin alıç yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgi ve donanıma kavuşmalarını sağlayarak, şifa kaynağı olarak bilinen alıç meyvesinin Mersin bölgesinde üretim ve kullanımının artmasına yardımcı olmak amaçlanıyor. Bunun yanı sıra kırsalda yaşayan kadın çiftçilerin girişimcilik konusunda cesaretlerini arttırarak, alıç üretiminden elde edecekleri başarı ile bölgenin diğer kadınlarına örnek olmalarını sağlamak da hedefleniyor.