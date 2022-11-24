İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 40 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin’de yapılan operasyonlarda 40 litre etil alkol ile 1 milyon bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Mersin'de yapılan operasyonlarda 40 litre etil alkol ile 1 milyon bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 2 adrese operasyon yapan ekipler, 40 litre etil alkol ile 1 milyon adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

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