Mersin'de 401 bin 311 öğrenci karne aldı

Mersin'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulunda eğitim gören 401 bin 311 öğrenci karne aldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla merkez Toroslar ilçesindeki Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı.

Su, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledikten sonra velilerle bir süre sohbet etti. Vali Su, "Çocuklarımızın karne mutluluğu ve heyecanına ortak olduk. Okullarımızda yaşanan bu mutluluğun ve karne heyecanının mimarı olan öğretmenlerimizle bir araya gelip onlara da teşekkür ettik. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayıp karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da yarı yıl tatili dolayısıyla yaptığı açıklamada, bin 243 okulda 401 bin 311 öğrencinin karne aldığını belirterek, ayrıca farklı engelleri ve rahatsızlıkları nedeniyle evde eğitim görmekte olan 177 öğrenciye de karnelerinin evde öğretmenleriyle ve yöneticilerle birlikte verildiğini söyledi.

Koca, karnenin, öğretmen, öğrenci ve ailenin ortak değerlendirmesi olduğunun altını çizdi. Karneyi başarılı ya da başarısız kılan birçok neden olduğuna işaret eden Koca, her çocuğun kendi gelişimine göre bir yeterliliğe sahip olduğunu vurgulayarak, daha çok sevgi, biraz daha planlama, farklı yaklaşımlar, sabır, hoşgörü ve iyi niyetin ailelerin yol haritası olması gerektiğini söyledi. Koca, öğretmen ve öğrencilerden tatilde dinlenmelerini, kendilerine zaman ayırmalarını ve okumaya devam etmelerini istedi.

Öte yandan Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların karne sevincine ortak oldu. Gazipaşa İlk Okulu'nu ziyaret eden ekipler 'Kanka Polis' kostümü giyerek çocuklara eğlenceli anlar yaşattı, onlara çeşitli hediyeler verdi.