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Mersin'de 430 bin çiçek toprakla buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, havanın soğumaya başlamasıyla birlikte mevsime dayanıklı yüzlerce çiçeği ve çalı grubunu toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında kış mevsiminde dikilmesi planlanan 800 bin adet çiçeğin 430 bin 732'si toprakla buluştu.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin kış aylarında da çiçek açmaya devam edecek. Havanın soğumasıyla kış mevsimine dayanıklı yüzlerce çiçeği toprakla buluşturmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış aylarında dikilmesi planlanan 800 bin adet çiçeğin 430 bin 732'sini toprakla buluşturuldu.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı dikim ve bakım ekibi tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalar ile merkez ve ilçelerde kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler, mesire alanları, ana arterler, rekreasyon alanları ile yan bantlar çeşitli çiçeklerle donatılmaya başlandı. Ekipler, 13 ilçede uygun çiçeklerin dikimine devam edecek.

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