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Mersin'de 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, 430 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, 430 paket gümrük kaçağı sigara ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Dedeler Mahallesi'ndeki bir şüphelinin aracında, gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce takibe alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, 430 paket gümrük kaçağı sigara ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Hakkında adli işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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