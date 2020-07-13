Mersin'de 438 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda 438 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla Uzuncaburç Mahalesi'nde ormanlık alan içerisine kenevir bitkisi ektiğini belirledi. Bölgeye operasyon yapan ekipler, 438 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik de operasyon yaptı. Ekipler, Atakent Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, kağıda sarılı vaziyette 2 fiş, 6 gram uç diye tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, kan ve idrar örneğinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.