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Mersin'de 485 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada satışa hazır 485 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada satışa hazır 485 litre sahte içki ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Uzuncaburç Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte alkollü içki üretimi yapılarak, piyasaya satıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, 485 litre satışa hazır sahte içki ile içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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