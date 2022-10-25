Mersin'de 5 büyük ilçede refüj düzenlemesi yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, ‘Mersin il geneli yeşil alan yenileme ve yapım işi' çerçevesinde, 4 merkez ilçe ve Tarsus'u kapsayan toplam 100 kilometrelik refüj yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Toroslar, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde çalışmalar büyük oranda tamamlanarak bitkisel peyzaj işine geçilirken, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde de çalışmalara devam ediliyor.

“Çalışmalarımızda trafik güvenliğini de göz önünde bulunduruyoruz”

Park ve Bahçeler Dairesi Park Bahçeler Proje Şube Müdürü Peyzaj Mimarı Alpagu İlter, refüjlerde yapılan bordür-toprak yenileme, otomatik sulama sistemi ve bitkisel peyzajı içeren çalışmaları anlatarak, “5 büyük ilçemizi kapsayan 100 kilometrelik refüjlerimizde bakım çalışmalarına girdik. Yaklaşık 2 yıl sürecek olan bu çalışmamızda, yapılan yerleri kademeli olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Kavşaklarda ve yaya geçitlerinde trafik güvenliğini de göz önüne alarak renklendirme çalışmaları, dikkat çekici bitkisel uygulamalar gibi çalışmalarımız da oldu. İş programımıza göre bu bitkilendirmeleri ve sulama sistemini aktif hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Otomatik sulama sayesinde su tasarrufu sağlanacak”

Yenileme çalışması yaptıkları her yerde otomatik sulama sistemi döşediklerini, tamamladıkları 'Peyzaj Master Planı' çalışması ile de bitki seçimini endemik bitkilerden yapacaklarını söyleyen İlter, “Otomatik sulama sistemi ile hem arazözlerden kaynaklanan yakıt tasarrufu, hem çevreyi koruma, hem de suyu daha verimli kullanma şansına sahip oluyoruz. Ayrıca bölgeye uygun olan endemik bitkilerle, suya daha az ihtiyaç duyan, fakat görseli iyi olan bitkileri seçmeyi planladık. Yabancı kaynaklı bitkiler yerine, kendi bitkilerimizi kullanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.