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Mersin'de 5 dakikalık hortumda 9 milyon lira hasar oluştu

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşanan 5 dakikalık hortum felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan 5 dakikalık hortum felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.



Erdemli ilçesinde 30 Ocak akşamı ilçe merkezi ile Limonlu, Kocahasanlı, Üçtepe, Türbe, Alata, Esenpınar ile Yüksek Mahalle başta olmak üzere yaşanan hortum ve şiddetli fırtına felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın ön hasar tespiti yapıldı. Erdemli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı 6 ekip tarafından yapılan ön tespitte 314 çiftçinin 577.5 dekar serasında 8 milyon 798 bin 500 liralık hasar oluştuğu belirlendi.


İlçede yaklaşık 35 evde yaşanan hasarın ise tespit çalışmaları sürüyor.

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