Mersin'de 5 ton 952 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonun üzerindeki tanklarda 5 ton 952 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, hakkında daha önceden de akaryakıt kaçakçılığı suçundan sabıkası bulunan M.A'nın kullandığı kamyon takibe alındı. Bir süre takip edildikten sonra durdurulan kamyonda yapılan aramada, 6 fiber tank içerisinde toplam 5 ton 952 litre karışımlı gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli M.A. hakkında adli işlem başlatılırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.