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Mersin'de 5 yılda 15,5 milyon TL süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı desteği verildi

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY faaliyetleri kapsamında bu yıl 76 aileye 2 milyon lira süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı desteği sağlandığını bildirdi.


Orman Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin et ve süt üretim miktarının artırılması ve orman köylülerinin yerinde kalkındırılması için ORKÖY faaliyetleri kapsamında Süt Koyunculuğu ve Süt Sığırcılığı destekleme faaliyetlerine devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Mersin genelinde son 5 yılda 707 aileye toplam 15 milyon 492 bin TL süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı desteği verildiği kaydedilen açıklamada, “2020 yılında da 76 aileye 2 milyon TL destek sağlanmaktadır. Kırsalda yaşayan orman köylülerimizi yerinde kalkındırmak, ülkemizin üretimine katkıda bulunmak ve orman-halk ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi hedeflenmektedir” denildi.

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