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Mersin'de 52 kök kenevir ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'a bağlı Avadan Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinde kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, evin bahçesinde 52 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, ifade ve kan örneğinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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