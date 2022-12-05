Mersin'de 53 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 53 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Çamlıyayla ilçesi Çayırekinliği Mahallesi'nde içki imalatı yapan 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 53 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.