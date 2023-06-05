Mersin'de 530 bin 222 kilogram deniz çöpü toplandı

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın," 2022 yılında plastik, kağıt, izmarit, giyim eşyası, metal, ahşap, cam, seramik gibi maddelerden oluşan 530 bin 222 kilogram deniz çöpü toplanmıştır" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Dünya Çevre Haftası Mersin'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın Atatürk anıtına çelenk sunarak bilgi verdi.

İl Müdürü Yalçın, "Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası, tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de çeşitlik etkinliklerle kutlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde ilimizde çalışmalar 2018 yılında başlatılmıştır. Bugüne kadar sıfır atık yönetim sistemini oluşturan 3 bin 436 adet kurum ve kuruluş temel seviye sıfır atık belgesi almıştır. 2022 yılında tehlikeli ve tehlikesiz atık olarak toplam 25 milyon 685 bin 185 kilogram atık toplanarak geri kazanılmıştır" şeklinde konuştu.

Denizlerin korunması ve gelecek nesillere daha temiz deniz bırakmak amacıyla Türkiye genelinde uygulamaya konulan Sıfır Atık Mavi Projesinin Mersin'de de başladığını 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planı' hazırlanarak, uygulamaya geçildiğini kaydeden Yalçın, "Plan çerçevesinde belediyeler, liman işleticileri, DSİ, MESKİ, Balıkçı Barınakları, tatil siteleri, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim, özel sektör kuruşları gibi birçok kurum ve kuruluşa görevler verilmişmiş olup, yapılan işerler izlenmekte ve sürecin gelişmesi her yıl takip edilmektedir. İlimizde 2022 yılında plastik, kağıt, izmarit, giyim eşyası, metal, ahşap, cam, seramik gibi maddelerden oluşan 530 bin 222 kilogram deniz çöpü toplanmıştır" diye konuştu.