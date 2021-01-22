Mersin'de 537 litre sahte alkol ele geçirildi

Mersin'de polisin yaptığı operasyonda, 212 adet şişe içinde 537,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.D. isimli bir şahsın sahte içki ürettiğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine şahsın Çay Mahallesinde bulunan ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 212 adet şişe içinde 537,5 litre sahte alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.