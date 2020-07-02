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Mersin'de 561 kök kenevir ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, 3 adrese yaptığı operasyonda 561 kök kenevir ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekipleri, 3 adrese yaptığı operasyonda 561 kök kenevir ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Güzeloluk ile Erdemli ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Aydınlar ve Toros mahallelerinde 2 şüphelinin evinde ve ormanlık alan içerisinde kenevir yetiştirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 kişi, kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.


Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kocayer Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde uyuşturucu madde tespit köpeği ile yaptığı aramada 518 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Ormanlık alana kenevir eken 2 kişi gözaltına alındı.

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