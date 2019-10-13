Mersin'de 6 ayda 723 kedi ve bin 583 köpeğin tedavisi yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde, son 6 ayda çeşitli nedenlerle barınağa getirilen 723 kedi ve bin 583 köpeğin bakım ve tedavisinin yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi unvanına sahip Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde oldukça konforlu bir alanda son 6 ayda verilen bakım hizmetleri, sahiplendirme ve kısırlaştırma işlemleri ile hayvan dostu belediyecilik örneği sergileniyor. Bakımevinde, tedavi, fizik tedavi, kısırlaştırma, aşılama, kuaför hizmeti gibi birçok alanda hizmet veriliyor. Bünyesinde bulunan hayvan ambulansı ile de yaralanan hayvanların imdadına yetişen Veterinerlik Hizmetleri, hayvan dostlarına son derece hassas davranarak, en iyi hizmeti sunuyor.

Son 6 ayda 904 hayvan sahiplendirildi

Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralanma, kaza gibi çeşitli nedenlerle barınağa getirilen 723 kedi ve bin 583 köpeğin bakım ve tedavisi yapıldı. Mersin'de bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği Patifest ile de hayvan severlerden tam not alan Büyükşehir Belediyesi, kedi ve köpek sahiplendirilmesi noktasında önemli bir farkındalık oluşturmuş oldu. Patifest'te yapılan sahiplendirmelerle beraber son 6 ayda 333 kedi ve 571 köpek sahiplendirildi.

Kısırlaştırılan hayvan sayısında yüzde 200 artış oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde ilk kez gerçekleştirilen çalıştaylardan biri olan 'Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı' sonrası hayvan severlerle olan diyaloglar artış gösterdi. Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerlik alanında verdiği hizmetleri yakından öğrenme fırsatı bulan hayvan severlerin kısırlaştırma işlemi için barınağa başvuru sayısında artış oldu. Çalıştaydan bu yana hayvanlarını kısırlaştırma işlemi için getirenlerin sayısında yüzde 200 artış oldu.

Tarsus Hayvan Parkı'nın tür çeşitliliği artıyor

Özellikle çocukların ilgi odağı olan ve 71 çeşit tür barındıran Tarsus Hayvan Parkı da tür çeşitliliğini artırmak amacı ile girişimlerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile yapılan girişimler sonucu kaplan, piton, alpaka, halka kuyruk koati, kırmızı boyunlu kanguru, Afrika cüce keçisi, maltase keçisi, gri papağan, Himalaya sülünü ve tukan türü getirilerek tür çeşitliliği arttırıldı. Ayrıca, 110 dönümlük arazi üzerine kurulan hayvan parkı, yapılan çalışmalar sonucu 200 dönüme çıkarılırken, hayvanların doğal yaşam koşullarına uygun şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için barınak sayısı 109'a yükseltildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hayvan mezarlığı da hizmete açıldı. Daha önce yapılan ancak teknik bazı aksaklıklar nedeniyle kullanılamayan hayvan mezarlığı artık kullanılabiliyor.

Pet kuaför ile tüm hayvanlar bakımlı

Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen kedi ve köpeklerin estetik bakımı ise Türkiye'nin ilk barınak pet kuaföründe yapılıyor. Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü bakımevinde, aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme gibi hizmetlerin yanı sıra yılda 2 defa mevsimsel bakımın yanı sıra ihtiyaç dâhilinde de kuaför hizmeti veriliyor. Tıraştan banyoya, tırnak kesimlerinden tüy taramaya kadar pek çok hizmetin sunulduğu pet kuaförde, ayrıca özel ayak bakımı ile de kedi ve köpeklerin hijyenik bakımları da gerçekleştiriliyor.