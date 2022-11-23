Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de polis bir kamyonette yaptığı aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte, kaçak akaryakıt yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Bu çerçevede bir kamyonda kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığının bilgisini alan ekipler, belirlenen aracı takibe aldı. Bir süre takip ettikten sonra durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Akaryakıta el konulurken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.