Mersin'de 604 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada 604 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde H.G. adlı şahsın evinde arama yaptı. İkamette yapılan aramada değişik ebatlardaki pet şişe ve bidonlarda toplam 604 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.