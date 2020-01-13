Mersin'de 655 ton kağıt atık toplanarak 11 bin 135 ağaç kurtarıldı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde kurulan sistem ile sağlık personeli 'Sıfır Atık Projesi'ne destek veriyor. İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, projeye tam destek verdiklerini belirterek, "Sadece Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 655 ton kağıt atık toplanarak 11 bin 135 ağaç kurtarıldı. 13 ton bitkisel atık yağ toplanarak 14 milyon 500 bin litre suyun kirlenmesi önlendi. 2 bin 500 adet pil atığı ile 10 bin metrekare toprak ve 2 bin metreküp su kaynağının kirlenmesinin önüne geçildi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi'ne sağlık personeli de tam destek veriyor. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdür Sinan Bahçacı, doğanın korunması ve atıkların geri kazanımı konusunda çok hassas olduklarını ifade ederek, “Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, onu torunlarımızdan ödünç aldık. Bu bilinçle başta Müdürlüğümüz hizmet binası olmak üzere tüm sağlık tesislerimizde kurduğumuz atık kutuları ile çevrenin korunmasına ve atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' ne tüm sağlık tesislerimiz ve personelimiz ile destek veriyoruz. Örneğin proje kapsamında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 655 ton kağıt atık toplanarak 11 bin 135 ağaç kurtarıldı. 13 ton bitkisel atık yağ toplanarak 14 milyon 500 bin litre suyun kirlenmesi önlendi. 2 bin 500 adet pil atığı ile 10 bin metrekare toprak ve 2 bin metreküp su kaynağının kirlenmesinin önüne geçildi. Ayrıca 200 bin adet alüminyum kutu sayesinde de 75 bin saat enerji kazancı sağlandı. Proje kapsamında elde edilen organik gübreler sıfır atık bahçesinde bulunan çiçeklerde kullanıldı” dedi.

Proje kapsamında, sağlık personeline yönelik sıfır atık farkındalık eğitimleri düzenlendiğini de söyleyen Bahçacı, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapacağımız görüşme sonrasında örnek uygulama olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürülen çalışmaları öğrencilerimize tanıtmayı ve sıfır atık bahçemizi gezdirmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde yeni neslin olayın önemini kavraması ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bahçacı, sağlık çalışanları olarak çevreye duyarlılık ve çevrenin korunması konusundaki her türlü çalışmaya koşulsuz destek vereceklerini söyledi.