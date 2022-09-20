Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesinde gezintiye çıkan 49 yaşındaki Ferudun C., henüz bilinmeyen bir nedenle 70 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağı inen ekipler, Ferudun C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Uçurumdan çıkarılan Ferudun C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.