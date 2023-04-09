Mersin'de 77 adrese şafak vakti kökünü kurutma operasyonu

Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 77 adrese 70 şüpheliye yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik kökünü kurutma operasyonu başlatıldı. 130 ekip, 450 personel, 2 dron, 7 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla 77 adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat polisleri kapıları koçbaşlarıyla kırarak girerken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Şüphelilerden biri merkez Toroslar ilçesi, Demirtaş Mahallesinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde aramaların sürdüğü öğrenildi.