Mersin'de 8 bin 340 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 bin 340 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, suç üstü yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlattığı araştırmalarda, Yenişehir ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyon ile söz konusu şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işyerinde yapılan aramada, 8 bin 340 adet extacy uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.