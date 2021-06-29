Mersin'de 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde yapılan operasyonda bahçelerine uyuşturucu diktikleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alınırken, 8 bin 478 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan ile uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Mut ilçesine bağlı Kırkkavak ve Göksu mahallelerinde 7 şahsın bahçelerinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler 7 kişiyi gözaltına alırken, çam ağaçlarının bulunduğu ve sulama sistemi yapılmış bahçede 8 bin 478 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 165 gram kubar esrar, 452 adet kenevir tohumu, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.