Mersin'de 8 meclis üyesi MHP'den istifa etti

Mersin'de aralarında büyükşehir belediye başkan vekili 3 meclis üyesinin de bulunduğu MHP'li 8 meclis üyesi, partilerinden istifa etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte bir kafede düzenlediği toplantıda, yıllarca MHP'nin değişik kademelerinde şanla, şerefle görev yaptığını, son 5 yıldır da ilçe ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri görevinde bulunduklarını söyledi. Mensubu oldukları partiye hiçbir yerde, hiçbir ortamda menfi sözler söylemediklerini kaydeden Tufan, "Herkes inandığı ve gücünün yettiği kadar bu partiye hizmet etti. Kimimiz daha üst görevlerde de bulunduk ama bir gün bile başka bir siyasi harekete bakmadık, meyil etmedik, imrenmedik ve asla mücadelemizden de vazgeçmedik" dedi.

MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in talebesi olduğunu ve iki dönem Tarsus ilçe başkanlığı görevinde de bulunduğunu ifade eden Tufan, "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ile hepimizin değişik sürelerde yol yürümüşlüğümüz vardır. Ben 25 yıldır Kocamaz Başkanımız ile yol yürüyorum. Diğer arkadaşlarımız da değişik sürelerde yol yürümüş, acı tatlı olayları birlikte paylaşmışlardır. Kocamaz Başkanımız dürüst, çalışkan, temiz, vatandaşla bütünleşmiş, gece gündüz yılmadan, yıkılmadan vatan, millet için, davası için koşan, çabalayan bir hizmet adamıdır. Zamanında 'kazanılamaz' denilen Tarsus'ta belediyeyi MHP'ye kazandırmış, tam 20 sene milletin takdirine ve sevgisine mazhar olmuş, günümüzde ise yine 'kazanılamaz' denilen Mersin Büyükşehir Belediyesini kazanmış, 'kızılelma' gibi ülkü haline gelen 'taş binaya' üç hilalli bayrağın dikilmesini gerçekleştirmiş ve vatan millet sevdalılarını mutlu etmiştir. Kazandığı günden bugüne kadar gece gündüz çalışarak hizmetlerine devam etmiştir" diye konuştu.

"Kocamaz'a yapılan vefasızlık, bizleri derinden yaralamıştır"

Kocamaz'ın, daha bir kaç ay önce Genel Başkan tarafından Mersin mitinginde, 'Yüz akımızsınız, hizmetlerinizi gurur duyarak takip ediyoruz' denilirken, ne olduğunu kimsenin anlamadığı bir karar ile partisinden aday gösterilmediğini hatırlatan Tufan, şöyle devam etti: "Bunca yıl yaptığı hizmetler yok sayılarak, 'eline sağlık' bile denilmeden bir kenara atılmıştır. İşte bunca yıl inandığımız, güvendiğimiz, yol arkadaşlığı yaptığımız başkanımıza yapılan bu vefasızlık, bizleri derinden yaralamış, üzmüş, kırmış, incitmiştir. Elbette 'MHP'ye hizmet etmek için illa ki belediye başkanı olmaya gerek yok' denilebilir. Ama Kocamaz'a nezaketen bile olsa bu bile denilme gereği duyulmamıştır. Burhanettin Kocamaz, kamuoyunun önünde cereyan eden tüm bu olaylardan sonra hizmetlerin devamı için kendi siyasi tercihini yapmak zorunda kalarak hepimizin malumu olduğu üzere İyi Parti bünyesinde siyaset yapmaya karar vermiştir."

"Bizi ihraç edenler, biz bu dava için mücadele ederken daha doğmamışlardı bile"

Kocamaz'a yakın oldukları için mensubu oldukları MHP tarafından, meclis üyeleri hakkında hiçbir savunmaya bile gerek görülmeden 'ihraç' kararı alındığını ve bu alınan kararın adreslerine gönderildiğini söyleyen Tufan, "Üzülerek belirtmek isteriz ki, bizler şu ana kadar MHP'nin meclis üyeleriyiz. Ancak geçen hafta il başkanı ve belediye başkan adaylarının katılımı ile bizlerden habersiz grup toplantısı yapılıyor, bizlere haber bile verilmiyor ve bizler zaten bu partide yok sayılıyoruz. Bugün bizi partimizden ihraç edenler, bizler MHP'nin başarısı ve bu dava için ölümüne mücadele ederken daha doğmamışlardı. Bizler burada bulunan meclis üyeleri olarak, teşkilatımız tarafından alınan ihraç kararına istinaden, ülkücülüğümüz, Türk milliyetçiliğimiz ve Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'e olan bağlılığımız baki kalmak kaydı ile yıllarca mensubu olmaktan gurur duyduğumuz MHP'den istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tufan, şu an için herhangi bir partiye katılmadıklarını belirtirken, istifa eden meclis üyeleri ise şöyle sıralandı: Mersin Büyükşehir Belediye Başkan vekilleri Kerim Tufan, Mehmet Özgür Sanal, Abdullah Yılmaz, Gülnar Meclis Üyesi Mustafa Talip Kara, Mezitli Meclis Üyesi Levent Dölek, Erdemli Meclis üyeleri Veli Şahman Erdemli ve Serdar Arslan ile Bozyazı Meclis Üyesi Arif Çinko.