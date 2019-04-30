Mersin'de 8 yeni ambulans göreve başladı

Mersin'e gönderilen 8 adet 112 acil sağlık hizmetleri ambulansının anahtar teslim töreni İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesinde gerçekleştirildi. Teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, göreve başlayalı 1,5 yıl olduğunu söyledi. 1,5 yıl içinde İl Sağlık Müdürlüğü olarak güzel işlere imza attıklarını kaydeden Bahçacı, "Bina yatırımlarından, personel artışlarına, tıbbi cihaz donanımından ambulanslara kadar birçok alanda gelişme sağladık. Bugünde ilimize yeni 8 tane daha ambulansımız geldi. Biliyorsunuz 2 ay önce 4 tane daha 4x4 ambulansımızı gelmişti. Bu yıl toplam 12 ambulans Sağlık Bakanlığımız tarafından bize gönderilmiş oldu. 2 ay önce gelen 4x4 ambulanslarımız özellikle ulaşımı zor olan bölgelere gönderildi. Bu 8 ambulansımızı da 1 tanesini Aydıncık'da, 1 tanesini Silifke'de, 2 tanesini Tarsus'ta, 4 tanesini de merkez ilçelerimizde kullanacağız. Toplamda 86 ambulansımız yine o sayı mevcut durumda kaldı. 8 tane daha ilave ettik diye sayı artmadı çünkü biraz eskiyen 8 ambulansımızı yenileriyle değiştirdik. O 8 ambulansı da hastanelerde nakil ambulansı kullanmak için revize ediyoruz, düzenliyoruz ve hastanelerimize veriyoruz. 11 hastanemize birer tane hasta nakil ambulansı vermiş olacağız. Daha önce bu hasta nakil ambulanslarımız ihale yoluyla yapılıyordu. Şimdi ise kendi araçlarımızla bunu sağlamış olacağız ve devletimiz ciddi oranda kar etmiş olacak" dedi.

Bu yeni ambulanslarla ambulansların yaş ortalamasını da biraz daha gençleştirdiklerini vurgulayan Kemik, "4 yaştan 3-3,5 yaşına düşmüş oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah 12 ambulans daha gelecek. Yine inşallah önümüzdeki dönemlerde de yeni ambulans gelmeye devam edecek. 2019 yılında toplamda 32 yeni ambulans gelecek. Bugün Türkiye'de bir ilk olan ve örnek olarak gösterilen seyyar momografi cihazımız. 'Siz gelemediyseniz biz geldik' sloganıyla yola çıkarak Tarsus ilçesinden başlatmış olduğumuz bir projemizin bir ürünü olarak ortaya çıkmış oldu. Bir ambulansımızı revize ederek bunu yaptık. Ulaşımda zorluk çekilen, halkımızın bizim kanser tarama merkezlerimize gelemediği durumlarda köy köy, mahalle mahalle gezerek daha planlı bir şekilde ilimizdeki kanser tarama oranlarımızı da artırmak, halkımıza hizmet sunmak adına bu hizmeti başlatmış olduk" şeklinde konuştu.

Sağlık Müdürlüğü'nün yeni binasının da hizmete girdiğini dile getiren Bahçacı, "Biliyorsunuz bu binamız 9 seneden beri değişik müteahhitlerin elinden gelip, geçmiş ama biz 2018 yılının başında ihale yaptık. O zaman binanın yüzde 49'u tamamlanmıştı. Mahkemeye kararıyla yüzde 51'lik kısmın eksikliklerini çıkartıp ihaleye çıktık. Ondan sonra yapım işi başladı. 2019 Ocak ayında da bu 3 katlı Mersin'imizin güzel binalarından biri olan Sağlık Müdürlüğü binamıza kavuşmuş olduk. Böylece Sağlık Müdürlüğü 13 yere kira ödüyordu ancak bu binayla birlikte kiralardan kurtulmuş olduk. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizi hızla devam ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve Müdür Bahçacı tarafından ambulans şoförlerine anahtarlar teslim edildi.