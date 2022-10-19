Mersin'de 80 bronz sikke ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 bronz sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi'nde bulunan bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit eden ekipler, şahsı takip ederek yakaladı. Şüphelinin üst ve çantasını arayan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 bronz sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirdi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, tarihi eserler ise incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.