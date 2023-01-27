İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 80 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 80 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına aldı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 80 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretimi yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesinde bir evde sahte alkollü içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit eden ekipler operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 80 litre sahte içki ele geçirdi.


Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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