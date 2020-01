Mersin'de 85 spor kulübüne yardım

Yardımdan 85 spor kulübündeki bin 200'e yakın faal amatör futbolcu faydalanacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan malzeme dağıtım töreninde sporcular ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Seçer, “Her yerde mutluluğu, refahı, adaleti, güveni sağlamak zorundayız. Mersin'i arzu ettiğimiz noktaya getirmek istiyorsak Mersin'in her köşesinde mutlu insan sayısını artırmak zorundayız. Mutlu olabilmek için bazı kriterler var. Örneğin ben mutsuz olduğum zaman spor yaparım. Dertlendiğim zaman kafamı dağıtmak için roman okurum. Spor yapan insanlarda vücut mutluluk hormonu salgılar. Zindelik olur. Bütün organlar orijinal halinde çalışır. Bütün dengeler iyi olur. İnsan kendini dinç, zinde hisseder. Spor sadece bunu sağlamaz. Spor her renkten, her dilden, her dünya görüşünden insanları bir araya getirir. Biz Mersin'de sporun önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabi bu sadece sözlerde, retorikte, güzel sözler söyleyerek sağlanmıyor. Uygulamada bunun altyapısını oluşturmak zorundayız” dedi.

Sporcuların spor faaliyetlerini yapabilmek için uygun saha, uygun salon ve malzemeye ihtiyaç duyduklarını ifade eden Seçer, “Bütün bunları kimler yapacak? Ailesinin görece olarak durumu daha iyi olanlar bunu karşılayabilir ama ailesinin durumu görece olarak kötü olan çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını devlet karşılamak zorundadır. Devlet Spor Bakanlığıdır, devlet spor il müdürlüğüdür, devlet büyükşehir belediyesidir, devlet ilçe belediyesidir. Hepimiz devletin birer organlarıyız. Biz anayasal yetki kullanıyoruz. Bizim yetkilerimiz kanunla belirlenmiş. Biz bir kaynak kullanıyoruz. Bu kaynak kimin kaynakları? Sizin annenizin, babanızın çalışarak elde ettiği kazançlarından kesilen vergilerden, o ya da bu şekilde, direkt ya da dolaylı toplanan vergilerden bize gelen kaynakları sizler için kullanmalıyız. Bu formalar da sizin paranız. Bu bir lütuf değil. Bir kere bunun altını çizelim. Hani bir belediye başkanı ya da bir bakan çıkar ya da bir başka seçilmiş toplumun herhangi bir kesimine yaptığı yardımı sanki kendi cebinden ödüyormuş gibi bir havayla anlatır. Böyle bir şey yok. Biz sizin kaynağınızı, sizin hakkınızı, 82 milyona adaletli dağıtmak zorundayız. Bunu hizmet olarak sizlere en iyi şekilde yansıtmak zorundayız. Bunu yaparken de akıllı olacağız, akılcı olacağız" şeklinde konuştu.

“Alışılmışın dışında işler yapacağım”

Çocukların ergenlik döneminin aileler açısından zor bir dönem olduğunu, çocukların başta madde bağımlılığı olmak üzere çeşitli kötü alışkanlara kapılma riski altında olduklarını vurgulayan Seçer, “İşte spor bunları da önler. Çocuk zaman geçireceği, keyif alacağı, sosyalleşeceği alanları bulduğu zaman bunlardan uzaklaşır. Bunların başında spor geliyor, sanat geliyor. Devlet işi süreklilik ister. Mahkeme kadıya mülk değil. Önemli olan hizmet kervanının akıcılığını, sürekliliğini sağlamak. Daha önce yapılanlar için teşekkür ediyoruz. Eksiktir, fazladır hiçbir lafımız yok. O, o dönemde kaldı. Bu döneme bakmak lazım. Önümüze bakmak lazım. Biz nereden devraldık, hangi noktalara taşımak istiyoruz. Sabrınızı istiyorum. Beni telaşlandırmak isteyenler var, spor camiasından. Alışılmışın dışında işler yapacağım. Hiç üzerime gelmeyin. Hiç gıyabımda da dedikodumu yapmayın. Ben sporu bilirim. Çocuklarımıza, gençlerimize en uygun şartları hazırlamak zorundayız, bunun da bilincindeyiz. İnşallah bizim yönetim anlayışımız içerisinde, görev süremiz içinde göstermeyi Allah nasip etsin” ifadelerini kullandı.

"Toplamda 822 bin 545 liralık yardım yapıldı"

Malzeme yardımından 85 kulübün faydalandığını, malzeme yardım tutarının 583 bin 145 liraya tekabül ettiğini belirten Seçer, “Kaliteli malzeme verelim istedik. El yordamıyla, yasak savmak için yapmadık. Olabilecek en makulü, en lüksü değil, ama en kalitesizi de değil, makul, olması gereken malzemeleri seçtik. 81 kulübe de 239 bin 400 lira nakdi yardım yapıldı. Toplamda 822 bin 545 liralık yardım yapıldı” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan spor kulübünde 9 ayda 16 branşta 4 bin 271 sporcuya kurs verildiğini kaydeden Seçer, bu kulübün diğer amatör kulüplerle rekabet etmek için değil, amatör spora destek vermek için kurulduğunu söyledi. Seçer, “Bizden beklentiler var. Daha iyisini, daha fazlasını beklemek hakkınızdır. Biz de ortalama olarak Mersin amatör sporuna yapacağımız katkıları beraberce belirlemek zorundayız. Yani biz yaptık oldu anlayışımız olamaz. Spor Daire Başkanımız, Federasyon Başkanımız bir araya gelerek bu çalışmayı yaptılar. Ortaya çıkan sonuç hepimizin ortak kararıdır, bizim bir dayatmamız değildir. İmkanlarımız dahilinde sizlerle konuşarak, en iyisini, en makulünü yapmış durumdayız. Salon sporlarına da aynı yardımı yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Öğrenciye otobüs 2024'e kadar 1 lira"

Spor kulüplerinin otobüs taleplerine yanıt verdiklerini, 9 aylık sürede 85 kez şehir içi, 17 kez deplasman için araç desteği verdiklerini belirten Seçer, “2020 yılı içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 100 yeni otobüs kafilemize katılacak. Amatör spor kulüplerimizin otobüs talebini daha rahat karşılayacağız. Çocuklarımız biliyor herhalde. Otobüslere kaç para ödüyorsunuz? 1 lira. Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşım bedeli. 4 yıl kaldı yeni döneme. Ben Belediye Başkanı olduğumda 1.25 TL idi. 25 kuruş indirim yaptık ve bu 2024 yılına kadar böyle devam edecek. Sizlere zam yok. Gençler dediğiniz zaman, çocuklarımız dediğiniz zaman benim içimin yağı eriyor. Akan sular duruyor. Onlara her şey helal olsun. Onlara yapacağımız her şey onlara yakışır. Çocuklarımızı çok seviyorum. Gençlerimizi çok seviyorum. Hele hele spor yaparsanız, sanatla uğraşırsanız bütün kötülüklerden uzak kalırsınız. O zaman sizi çok, çok, çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cam Spor Kulübü'nün kız ve erkek futbolcuları Başkan Seçer'e çiçek verirken, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş da teşekkür plaketi sundu. Başkan Seçer, daha sonra sporculara ve kulüp yöneticilerine malzemelerini verdi.