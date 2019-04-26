Mersin'de 9 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek göreve başladı

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayan 9 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan aldı.

Mersin Barosu Konferans Salonundaki törende konuşan Yeşilboğaz, hukukun her zaman üstün tutulması gerektiğine vurgu yaparak, “Asla kimsenin adamı olmayın, asla kimseye biat etmeyin. Bizim cübbemizde düğmemiz ve cebimiz yok. Hukukçular ve yargı bağımsızdır. Hukukçular adil olmak zorunda, hukuk kurallarına göre karar vermek zorundalar. Toplumda hukuk alanında güven duyulan tek kesim, barolar ve avukatlar kaldı. Mesleğin ve adaletin onurunu korumak da bizlere kaldı" dedi.

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı da kınayan Yeşilboğaz, “Bu ülkenin bir ana muhalefet partisinin genel başkanına saldırı yapıldı. Şiddet dilinin, nefret söyleminin bu ülkede hâkim kılınmamasını her zaman söyledik ve buna karşı duruş sergiledik" ifadesini kullandı.