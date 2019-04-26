İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mersin'de 9 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek göreve başladı

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayan 9 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayan 9 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan aldı.


Mersin Barosu Konferans Salonundaki törende konuşan Yeşilboğaz, hukukun her zaman üstün tutulması gerektiğine vurgu yaparak, “Asla kimsenin adamı olmayın, asla kimseye biat etmeyin. Bizim cübbemizde düğmemiz ve cebimiz yok. Hukukçular ve yargı bağımsızdır. Hukukçular adil olmak zorunda, hukuk kurallarına göre karar vermek zorundalar. Toplumda hukuk alanında güven duyulan tek kesim, barolar ve avukatlar kaldı. Mesleğin ve adaletin onurunu korumak da bizlere kaldı" dedi.


Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı da kınayan Yeşilboğaz, “Bu ülkenin bir ana muhalefet partisinin genel başkanına saldırı yapıldı. Şiddet dilinin, nefret söyleminin bu ülkede hâkim kılınmamasını her zaman söyledik ve buna karşı duruş sergiledik" ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.