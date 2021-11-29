Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada, 180 bidon içerisinde 900 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretip piyasaya sürerek devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğratan ve alkol zehirlenmelerine yol açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan ekipler, takip edilen bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada 180 bidon halinde 900 litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.