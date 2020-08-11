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Mersin'de 975 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Mersin polisi, yaptığı 2 operasyonda 975 litre sahte etil alkol ele geçirdi.

Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir depoda içki yapımında kullanılan malzemelerin olduğunu belirledi. Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon yapan ekipler, 575 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol, 225 adet içki yapımında kullanılan içki kiti, 10 bin adet etil alkol etiketi ele geçirdi.


Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Öte yandan, yine Yenişehir ilçesinde bulunan bir kargo şubesine gelen 20 koliyi inceleyen ekipler, 400 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili F.A. isimli şahıs gözaltına alındı.


Ayrıca merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ve ikamette arama yapan ekipler, 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 884 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

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